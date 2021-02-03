Yener Çevik - Yıkıla Yıkıla sözleri | Yener Çevik şarkı sözleri

Rap dünyasında hayat hikayesi ve tarzı ile oldukça merak toplayan Yener Çevik, yeni parçalarını paylaşmaya devam ediyor. Yener Çevik'in her şarkısı Youtube Trendler'de de yerini alıyor. Yener Çevik'in şarkı sözlerini sizler için derledik.

Yaptığı parçalarla geniş kesimlere hitap eden başarılı sanatçı Yener Çevik, yeni şarkısını piyasaya sürdü. İlk dakikalardan binlerce kez dinlenen şarkının sözleri haberimizde. Yener Çevik - Yıkıla Yıkıla sözleri...

YENER ÇEVİK YIKILA YIKILA SÖZLERİ

Yaşam dediğiniz bize sert yer

Bize kalan sert yer ve tek yer

Sen git diyenlere sırtını dön gel

Yıkıla yıkıla yıkıla yıkıla

***

Cigaramı lan bu dönüp dönüp geri gelsin

Kurbağalara döncek bunlar öpmeyin prensi

Üşümeyi bilmeyen gelmesin bu 2020 derbisi

Maskeden fazla antidepresan kullanıyo bu nesil

İsteyen dilek dilesin dilekçi tavşandan

Biliyom bi çoğunuz da kalma gene lan akşamdan

Mobese var kavşakta toprak yolda yaylan

İstediğimi istediğimde alırım bana her gün bayram

Bu nara istediğim yerde bülbül

Üstümde pislik yok dökülende kül kül

Ağa sür sür önümüze gelene bin tekme

Zarbolar geliyo dayko sakın beni çekme

Yaşam dediğiniz bize sert yer

Bize kalan sert yer ve tek yer

Sen git diyenlere sırtını dön gel

Yıkıla yıkıla yıkıla yıkıla

***

Diyolar mutlu olmadan ölmücez devamke

Hakkımı da almaya geldim hepsine selam de

Bugün de biz zelzeleyiz ne lan ne lan ne

Zar tutmuş görmüşler ondan yapmışlar hamle

Biri Nejat Uygur diyor ama ben hamlet

Sana bişey diyeyim Allah var gam yok sabret

Burası benim mahallem yayınlar naklen

Orası bi mavi gri yeşildi aslen

Jilet yapılcak bi gemi kadar da yalnızım

Yalnız kalmayanlar da tanımazlar yalnızı

Çekip çekip kafayı gelcem bi gün ansızın

Bi sokak köpeği kadar da halsizim

***

Yaşam dediğiniz bize sert yer

Bize kalan sert yer ve tek yer

Sen git diyenlere sırtını dön gel

Yıkıla yıkıla yıkıla yıkıla