Yener Çevik - Yıkıla Yıkıla sözleri | Yener Çevik şarkı sözleri
Rap dünyasında hayat hikayesi ve tarzı ile oldukça merak toplayan Yener Çevik, yeni parçalarını paylaşmaya devam ediyor. Yener Çevik'in her şarkısı Youtube Trendler'de de yerini alıyor. Yener Çevik'in şarkı sözlerini sizler için derledik.
Yaptığı parçalarla geniş kesimlere hitap eden başarılı sanatçı Yener Çevik, yeni şarkısını piyasaya sürdü. İlk dakikalardan binlerce kez dinlenen şarkının sözleri haberimizde. Yener Çevik - Yıkıla Yıkıla sözleri...
YENER ÇEVİK YIKILA YIKILA SÖZLERİ
Yaşam dediğiniz bize sert yer
Bize kalan sert yer ve tek yer
Sen git diyenlere sırtını dön gel
Yıkıla yıkıla yıkıla yıkıla
***
Cigaramı lan bu dönüp dönüp geri gelsin
Kurbağalara döncek bunlar öpmeyin prensi
Üşümeyi bilmeyen gelmesin bu 2020 derbisi
Maskeden fazla antidepresan kullanıyo bu nesil
İsteyen dilek dilesin dilekçi tavşandan
Biliyom bi çoğunuz da kalma gene lan akşamdan
Mobese var kavşakta toprak yolda yaylan
İstediğimi istediğimde alırım bana her gün bayram
Bu nara istediğim yerde bülbül
Üstümde pislik yok dökülende kül kül
Ağa sür sür önümüze gelene bin tekme
Zarbolar geliyo dayko sakın beni çekme
Yaşam dediğiniz bize sert yer
Bize kalan sert yer ve tek yer
Sen git diyenlere sırtını dön gel
Yıkıla yıkıla yıkıla yıkıla
***
Diyolar mutlu olmadan ölmücez devamke
Hakkımı da almaya geldim hepsine selam de
Bugün de biz zelzeleyiz ne lan ne lan ne
Zar tutmuş görmüşler ondan yapmışlar hamle
Biri Nejat Uygur diyor ama ben hamlet
Sana bişey diyeyim Allah var gam yok sabret
Burası benim mahallem yayınlar naklen
Orası bi mavi gri yeşildi aslen
Jilet yapılcak bi gemi kadar da yalnızım
Yalnız kalmayanlar da tanımazlar yalnızı
Çekip çekip kafayı gelcem bi gün ansızın
Bi sokak köpeği kadar da halsizim
***
Yaşam dediğiniz bize sert yer
Bize kalan sert yer ve tek yer
Sen git diyenlere sırtını dön gel
Yıkıla yıkıla yıkıla yıkıla