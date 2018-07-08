Yemin Metnini Kısık Sesle Okuyan HDP Milletvekili, Meclis'te Büyük Tepki Topladı

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, Meclis'te yemin metnini kısık sesle okuyunca geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz tarafından uyarıldı. Orhan, yemin metnini tekrar okudu.

HDP'Lİ VEKİLİN YEMİN METNİNİ OKUMA TARZI TEPKİ TOPLADI

HDP'li vekil Muazzez Orhan, milletvekili yeminini okumak için kürsüye çıktı. Yemin metnini kısık sesle ve hızlı bir şekilde okuyarak tamamlayan Orhan'a diğer milletvekilleri büyük tepki gösterdi.

MECLİS BAŞKANI, YEMİN METNİNİ TEKRAR OKUTTU

Gelen tepkiler sonrası Meclis'te geçici başkanlık görevini yürüten Durmuş Yılmaz, Muazzez Orhan'ı tekrar kürsüye çağırarak, metni yüksek sesle tekrar okuttu.