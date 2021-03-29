Yemin Dizisi 324. Bölüm Fragmanı
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Yemin Dizisi 324. Bölüm Fragmanı

DailyMotion.com - Haberler | TV

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 28 Mart Pazar günü yayınlanacak olan 324. bölüm fragmanıyla izle7.com'da.Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü Yemin Kanal 7'de.

Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti
Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 28 Mart Pazar günü yayınlanacak olan 324. bölüm fragmanıyla izle7.com'da.

Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü Yemin Kanal 7'de…

Yönetmenler: Yasemin Türkmenli, Serkan Mut

Görüntü Yönetmeni: Vedat Aydın, Koray Ocak

Proje-Hikaye: Nazmiye Yılmaz

Oyuncular: Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner,Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü,, Hülya Aydın, Derya Kurtuluş, Mustafa Şimşek, Esra Çoban, Barış Gürses, Can Çağlar,Miran Efe Achylov

Senaryo: Başak Yazı Odası

Yapım: Karamel Yapım

Müzik: Minör

Sanat Yönetmeni: Müslüm Çalaşın

Kostüm Sorumlusu: Ceyda Koçlar

Yemin Dizisi 324. Bölüm Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

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