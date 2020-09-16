Yemin Dizisi 253. Bölüm Fragmanı Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 16 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak olan 253. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü hafta içi her gün 20: 45'te Yemin ile Kanal 7'de.

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 16 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak olan 253. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü hafta içi her gün 20: 45'te Yemin ile Kanal 7'de… Yönetmenler: Yasemin Türkmenli, Serkan Mut Görüntü Yönetmeni: Vedat Aydın, Koray Ocak Proje-Hikaye: Nazmiye Yılmaz Oyuncular: Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner,Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü,, Hülya Aydın, Derya Kurtuluş, Mustafa Şimşek, Esra Çoban, Barış Gürses, Can Çağlar,Miran Efe Achylov Senaryo: Başak Yazı Odası Yapım: Karamel Yapım Müzik: Minör Sanat Yönetmeni: Müslüm Çalaşın Kostüm Sorumlusu: Ceyda Koçlar Kaynak: DailyMotion.com