Yemin Dizisi 202. Bölüm Fragmanı
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Love Story, Kanal 7

Yemin Dizisi 202. Bölüm Fragmanı

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 10 Mart Salı günü yayınlanacak olan 202. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikayesi hafta içi her gün 20: 00'de Kanal 7 ekranlarında.

10.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:46

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 10 Mart Salı günü yayınlanacak olan 202. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikayesi hafta içi her gün 20: 00'de Kanal 7 ekranlarında…

Künye: Oyuncular: Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Munise Özlem, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can ÇağlarYönetmenler: Ayhan Özen, Serkan MutYardımcı Yönetmen: Kubilay KoçakGörüntü Yönetmeni: Ömer YılmazProje-Hikaye: Nazmiye YılmazYapım: Karamel YapımUygulayıcı Yapımcı: Armağan PertezMüzik: MinörSanat Yönetmeni: Müslüm ÇalasınKostüm Sorumlusu: Nezahat Terzi

Yemin Dizisi 202. Bölüm Fragmanı

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Yemin Dizisi 202. Bölüm Fragmanı

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