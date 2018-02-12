Yemen'deki Olaylar

EL- Yemen'in El-Beyda kentinde ABD'ye ait olduğu düşünülen bir insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırıda hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri'nden (HDG) 5 milisin öldüğü, 2 milisin yaralandığı belirtildi.

HDG güçlerine bağlı kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentin kuzeybatısındaki Kıreyşiyye ilçesine bağlı Kayfe bölgesinde milis güçlerin mevzilerine yönelik saldırıda 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların Husilere karşı savaşan HDG güçlerinden olduğu ve ABD'nin bu tür saldırılarına gerekçe olarak gösterdiği terör örgütleriyle hiçbir bağlantılarının bulunmadığı aktarıldı.

Kaynaklar, ABD'yi direniş güçlerine ait mevzilere saldırı düzenleyerek Husilere hizmet etmekle suçladı.

ABD'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Şebve ve El-Beyda illerinin bazı ilçelerine bağlı köylerde El-Kaide unsurları bulunuyor.

ABD uçakları daha önce de Beyda'da Husileri hedef alan saldırılar düzenlemişti.