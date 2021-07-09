Yemen'de katliam gibi kaza: 15 ölü
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Yemen'de katliam gibi kaza: 15 ölü

Yemen'de katliam gibi kaza: 15 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yemen'de meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'de meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in Hadramout kentindeki Al-Abr yolu üzerinde bir otobüsle aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Katliam gibi kazada 15 kişi hayatını kaybederken, kaza sonucu çıkan yangında otobüs ile araç büyük hasar gördü. Hadramut'tan hareket eden otobüste bulunan yolcuların Kurban Bayramı'nı akrabalarıyla birlikte geçirmek için yola çıktığının düşünülüyor. Yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi verilmezken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Al-Abr yolunda her yıl gerekli onarım çalışmalarının ihmal edilmesi nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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