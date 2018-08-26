Yemen'de Düzenlenen Toplu Düğün Töreninde 96 Kişi Evlendi

Yemen'in Taiz kentinde 96 kişi aynı anda dünya evine girdi.

Yemen'in Güneybatısında bulunan Taiz kentinde yaşayan 96 kişi aynı anda dünya evine girdi. 48 gelin ve 48 damat için büyük bir düğün töreni düzenlendi. Törene Taiz Valisi vekili Dr. Abdulqawi al-Makhlafi başta olmak üzere bölgedeki pek çok devlet yetkilisi katıldı. Makhlafi, bütün damatları tek tek tebrik ederek Taiz valisi Amin Mahmud'un tebriklerini iletti. Makhlafi ayrıca çiftlere tebrik amaçlı para yardımında da bulundu.

Taiz kentinde düzenlenen toplu düğün törenine yalnız çevre illerden değil Yemen genelinde de katılım oldu. - TAİZ