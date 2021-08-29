Yemen'de askeri üsse düzenlenen füzeli saldırıda 7 asker öldü

Yemen'in güneyindeki Lahic kentinde bulunan El-Aned Askeri Üssü'ne düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 7 asker hayatını kaybetti.

Yemen'in güneyindeki Lahic kentinde bulunan El-Aned Askeri Üssü'ne düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 7 asker hayatını kaybetti.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Lahic'deki Aned Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 asker yaşamını yitirdi, bazı askerlerde yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Yerel medyada ise söz konusu saldırının, İran destekli Husiler tarafından düzenlendiğine ilişkin haberler yer aldı.

Askeri üssün 3 balistik füzeyle hedef alındığı kaydedilen haberlerde, Husilerin daha önce de Aned Askeri Üssü'ne insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği hatırlatıldı.

İran destekli Husiler, El-Aned Askeri Üssü'ne, 10 Ocak 2019'da, askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenlemişti.

Saldırıda, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih ez-Zindani, Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Salih Tamah'ın da aralarında bulunduğu bir grup asker hayatını kaybetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar