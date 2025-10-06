Haberler

Yemekteyiz Settar kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Settar Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Settar kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Settar Bey kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yemekteyiz programında yeni bir hafta heyecanı başladı. Bu haftanın dikkat çeken yarışmacılarından biri de Settar Bey oldu. İzleyiciler, "Yemekteyiz Settar Bey kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtını merak ediyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 6-10 Eylül haftasında yarışacak olan Settar Bey, enerjisi, mutfaktaki becerisi ve samimi tavırlarıyla şimdiden ilgi odağı haline geldi. Programın takipçileri, Settar Bey'in yaşamına, mesleğine ve memleketine dair detayları araştırıyor. İşte Yemekteyiz Settar Bey hakkında merak edilen tüm bilgiler…

YEMEKTEYİZ SETTAR KİMDİR?

Yemekteyiz programının genç ve enerjik yarışmacılarından Settar Bey, 26 yaşında ve bekardır. Aslen Gaziantepli olan Settar Bey, moto kurye olarak çalışmaktadır. Dinamik yapısı ve azmiyle dikkat çeken yarışmacı, boş zamanlarında spor yapmaktan büyük keyif alıyor. Mutfakta kendine güvenen Settar Bey, hem lezzetleri hem de pratikliğiyle haftanın birincisi olmayı hedefliyor. Yarışmada 200 bin TL'lik ödülü kazanması durumunda ise bu parayla ev almayı planladığını ifade etmiştir.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayın hayatına başlayan, İngiliz yapımı Come Dine with Me formatından uyarlanan bir Türk televizyon yarışma programıdır. Program, Ekim 2012 yılında Fox TV'ye geçmiş ve farklı dönemlerde çeşitli sunucularla ekranlarda yer almıştır. 2017 yılından bu yana ise TV8 ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla izleyicilerle buluşmaktadır. Her hafta beş yarışmacı, kendi evlerinde hazırladıkları yemeklerle misafirlerini ağırlayıp puanlama yapar. Haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı, 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıya uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi silahlı saldırıya uğradı
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
Borç batağından MOSSAD ajanlığına! İşte İstanbul'da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar

İstanbul'da yakalanan MOSSAD ajanları hakkında yeni detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu

Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.