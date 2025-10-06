Yemekteyiz Settar kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Settar Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 6-10 Eylül haftasında yarışacak olan Settar Bey, enerjisi, mutfaktaki becerisi ve samimi tavırlarıyla şimdiden ilgi odağı haline geldi. Programın takipçileri, Settar Bey'in yaşamına, mesleğine ve memleketine dair detayları araştırıyor. İşte Yemekteyiz Settar Bey hakkında merak edilen tüm bilgiler…

YEMEKTEYİZ SETTAR KİMDİR?

Yemekteyiz programının genç ve enerjik yarışmacılarından Settar Bey, 26 yaşında ve bekardır. Aslen Gaziantepli olan Settar Bey, moto kurye olarak çalışmaktadır. Dinamik yapısı ve azmiyle dikkat çeken yarışmacı, boş zamanlarında spor yapmaktan büyük keyif alıyor. Mutfakta kendine güvenen Settar Bey, hem lezzetleri hem de pratikliğiyle haftanın birincisi olmayı hedefliyor. Yarışmada 200 bin TL'lik ödülü kazanması durumunda ise bu parayla ev almayı planladığını ifade etmiştir.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayın hayatına başlayan, İngiliz yapımı Come Dine with Me formatından uyarlanan bir Türk televizyon yarışma programıdır. Program, Ekim 2012 yılında Fox TV'ye geçmiş ve farklı dönemlerde çeşitli sunucularla ekranlarda yer almıştır. 2017 yılından bu yana ise TV8 ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla izleyicilerle buluşmaktadır. Her hafta beş yarışmacı, kendi evlerinde hazırladıkları yemeklerle misafirlerini ağırlayıp puanlama yapar. Haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı, 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olur.