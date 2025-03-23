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Yemekteyiz Safiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Safiye Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Safiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Safiye Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 3-7 Mart haftasında yarışacak olan Safiye Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Safiye Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Safiye Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 3-7 Mart haftasında yarışacak olan Safiye Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Safiye Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor.

YEMEKTEYİZ SAFİYE HANIM KİMDİR?

Yarışmadaki yarışmacısı Safiye hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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