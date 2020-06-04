Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
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Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi

Seda Sayan, TV8'de yayılanan Yemekteyiz programını bırakacağı kesinleştikten sonra bir takipçisinin eleştirel yorumu sonrası çileden çıktı. Sayan, programı sunamadağını ima eden takipçisine "Allah bu vatanı sizin gibilerden korusun, yazık. Şimdi ... git sayfamdan" dedi.

Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
04.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:40

O Ses Türkiye jürisinden ayrıldığını açıklayan ünlü şarkıcı Seda Sayan, Acun Ilıcalı'nın ricasıyla sunduğu Yemekteyiz programından da ayrılma kararı aldı. Seda Sayan her iki programda da çok yorulduğunu ifade ederek ekranlardan uzaklaşmaya karar verdi.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

O Ses'in ardından Yemekteyiz'i de bırakan ünlü şarkıcıya konu hakkında birçok yorum geldi. Yemekteyiz programının fanları çeşitli sosyal medya paylaşımlarına yorum yapmaya başladı.

Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi

SEDA SAYAN KÜPLERE BİNDİ

Bir kullanıcı "Zuhal Topal ile ... yarıştıracağım diye Onur'u yerinden etmeseydi ne güzel millet seyrediyordu, reytingi de fena değildi… Ama onlar kaşındı. Seda Sayan izlenir zannettiler, Zuhal'i geçer sandılar ama nal toplattı yine onlara ve izlenmedi. Ekranda görmekten bıktı millet Seda'yı… Bunu anlamadılar ve ne kadar inkar ederse etsinler insanlar Onur'un kendi isteği ile Yemekteyiz'i bıraktığına inanmadı" deyince Seda Sayan küplere bindi.

Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi

"GİT SAYFAMDAN"

Kullanıcıya cevap veren Sayan şöyle dedi: "Hem beni takip edip, hem de dangalakça yorum yapıyorsun. Onur elli kere 'Ben bıraktım' dese de inanmazsınız. Allah bu vatanı sizin gibilerden korusun, yazık… Şimdi ... git sayfamdan."

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