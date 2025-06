Yemekteyiz Oğuzhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Oğuzhan Bey kaç yaşında, nereli, komedyen mi?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Haziran haftasında yarışacak olan Oğuzhan Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Oğuzhan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Oğuzhan kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ OĞUZHAN KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Oğuzhan Bey, 34 yaşında ve bekardır. Aslen Samsunludur. Stand up gösterilerine çıkan Oğuzhan Soylu , hazırlayacağı menü için şu ifadeleri kullandı:

"Müthiş bir şey hazırladım Gürbüz ama bir şeye ihtiyacım var, o da senin yardımın."

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.