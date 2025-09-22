Yemekteyiz Makbule kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Makbule kaç yaşında, nereli?

22-26 Eylül tarihleri arasında ekranlara gelecek olan yeni bölümde yarışacak Makbule Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Programda nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden konuşulurken, izleyiciler Makbule Hanım'ın yaşı, memleketi ve kişisel bilgilerini araştırıyor.

YEMEKTEYİZ MAKBULE KİMDİR?

Aslen Rize'nin Çayeli ilçesinden olan Makbule Cingiz, 65 yaşında ve iki çocuk annesidir. Şu anda İstanbul'da yaşamını sürdüren Cingiz, hem mesleği hem de yarışmacı kimliğiyle dikkat çeken bir isimdir. Hayat öyküsündeki farklı detaylar, onu izleyiciler açısından merak edilen biri haline getirmiştir.

Makbule Cingiz'in temel mesleği aşçılıktır. Yıllar boyunca pek çok farklı işte görev almış olan Cingiz, özellikle yurt dışına açılan gemilerde aşçı olarak çalışmasıyla ön plana çıkmaktadır. Bu mesleği sebebiyle daha önce Yemekteyiz programına iki kez mülakatları geçmesine rağmen katılamadığını da dile getirmiştir. Çalışkan, azimli ve mücadeleci yapısıyla bilinen Cingiz'in ayrıca tekne kullanabilme yeteneği de bulunmaktadır.

Cingiz'in yarışma geçmişi yalnızca Yemekteyiz ile sınırlı değildir. 2022 yılında MasterChef yarışmasına da katılarak izleyicilerin karşısına çıkmıştır. Şimdi ise Yemekteyiz'e yeniden iddialı bir şekilde dahil olan Makbule Cingiz, önceki yarışma deneyimlerini mutfağa yansıtarak yeteneklerini bir kez daha sergilemeye hazırlanmaktadır.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanmaya başlayan, İngiliz yapımı Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon programıdır. 2012 yılında Fox ekranlarına geçen yarışma, 2017 yılından itibaren TV8'de yayın hayatına devam etmektedir.