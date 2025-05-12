'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
Ana gündem PKK'nın fesih kararı! Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı

Son haftaların en kritik Kabine'si başladı! Masanın ana gündemi belli

Yemekteyiz Gülşen kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülşen Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Gülşen kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülşen Hanım kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 12-16 Mayıs haftasında yarışacak olan Gülşen Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Gülşen Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor. Yemekteyiz Gülşen kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 12-16 Mayıs haftasında yarışacak olan Gülşen Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Gülşen Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülşen Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ Gülşen HANIM KİMDİR?

Yemekteyiz Gülşen hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.