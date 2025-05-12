Yemekteyiz Gülşen kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülşen Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 12-16 Mayıs haftasında yarışacak olan Gülşen Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Gülşen Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülşen Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ Gülşen HANIM KİMDİR?

Yemekteyiz Gülşen hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.