İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
Putin geçici ateşkes ilan etti

Putin'den Ukrayna'da 3 günlük ateşkes! Özel bir sebebi var

Yemekteyiz Farukcan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Farukcan Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Farukcan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Farukcan Bey kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Farukcan Bey merak konusu oldu. 28 Nisan - 2 Mayıs haftasında yarışacak olan Farukcan Bey, mutfak yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyerek ekranlara gelecek. Program, yarışmacıların bu yeteneklerini izleyici ile paylaşıyor. Farukcan Bey'in yaşı ve kökeni hakkında detaylar merakla bekleniyor. Yemekteyiz Farukcan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Farukcan Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Farukcan Bey'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 28 Nisan - 2 Mayıs haftasında yarışacak olan Farukcan Bey'in hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Farukcan Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ FARUKCAN KİMDİR?

Yemekteyiz Farukcan, hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.