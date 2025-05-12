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Yemekteyiz Erhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erhan Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Erhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erhan Bey kaç yaşında, nereli?
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Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Erhan Bey merak konusu oldu. 12-16 Mayıs haftasında yarışacak olan Erhan Bey, mutfak yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyerek ekranlara gelecek. Program, yarışmacıların bu yeteneklerini izleyici ile paylaşıyor. Erhan Bey'in yaşı ve kökeni hakkında detaylar merakla bekleniyor. Yemekteyiz Erhan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erhan Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Erhan Bey'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 12-16 Mayıs haftasında yarışacak olan Erhan Bey'in hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erhan Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ Erhan KİMDİR?

Yemekteyiz Erhan aslen Erzurumludur, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Erhan Akçay, 'DJ' olarak çalışmaktadır

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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