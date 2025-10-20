Yemekteyiz Ergül kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ergül Hanım kaç yaşında, nereli?

20-24 Ekimtarihleri arasında programda yarışacak olan Ergül Hanım'ın yaşamı ve kişisel bilgileri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Özellikle, Ergül Hanım kaç yaşında ve nereli soruları gündemde.

YEMEKTEYİZ ERGÜL KİMDİR?

Ergül Gümüşay, 54 yaşında, bir çocuk annesi ve Ankara doğumlu bir isimdir. Yarışmada sergilediği içten ve doğal tavırlarıyla kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır.Ankaralı kimliğiyle öne çıkan Gümüşay, aile bağlarına büyük önem veren, sosyal çevresiyle vakit geçirmekten keyif alan bir kişiliğe sahiptir. Boş zamanlarını genellikle kızıyla ve yakın dostlarıyla paylaşmayı seven Gümüşay, neşeli ve samimi duruşuyla dikkatleri üzerine topluyor.

YEMEKTEYİZ PROGRAMI HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008'de Show TV ekranlarında yayınlanan ve Come Dine with Me formatından uyarlanan bir Türk televizyon yarışma programıdır. Program, Ekim 2012'de Fox'a geçtikten sonra 2017'den itibaren TV8'de izleyicilerle buluşmaya devam etmektedir. Yarışma, katılımcıların yemek yapma ve ev sahipliği yeteneklerini sergilediği eğlenceli bir format olarak öne çıkmaktadır.