Yemekteyiz'de Sunucu Onur Büyüktopçu, Yarışmacıyı Programdan Kovdu

Yemekteyiz'de Sunucu Onur Büyüktopçu, Yarışmacıyı Programdan Kovdu

Yemekteyiz yarışmasında sözünün sık sık kesilmesine sinirlenen Onur Büyüktopçu, yarışmacılardan Murat'ı programdan kovdu.

TV8'in sevilen programı Yemekteyiz'de yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabet devam ederken program, sık sık gergin anlara da sahne oluyor.

İZLEYENLER ŞOKE OLDU

Haftanın finalinde haftanın birincisinin açıklanacağı sırada Onur Büyüktopçu ve Murat Bey arasında yaşananlar, yarışmacılar ve izleyenleri şoke etti.

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