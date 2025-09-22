Yemekteyiz Cumali kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cumali kaç yaşında, nereli?

22-26 Eylül tarihleri arasında yayınlanacak bölümlerde mutfaktaki hünerlerini sergileyecek olan Cumali Bey'in hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yarışmadaki performansı şimdiden merak edilen Cumali Bey hakkında "Kaç yaşında, nereli?" soruları gündeme geldi.

YEMEKTEYİZ CUMALİ KİMDİR?

Cumali'nin yaşı, medeni durumu ve kişisel bilgileri şu an için paylaşılmadı. Hafta boyunca sergileyeceği performansla dikkat çekecek olan yarışmacının Instagram hesabı ve sosyal medya detaylarının ise ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

İZLEYİCİ TEPKİSİ

Cumali'nin kendine güvenen tavırları ve eleştirilere karşı duruşu, izleyicileri ikiye böldü. Programın ilk gününde sergilediği performans ve çıkışları, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

YARIŞMADA YAŞANANLAR

Zuhal Topal'ın sunduğu ve her hafta bir yarışmacının 200 bin TL ödülle evine döndüğü Yemekteyiz'in yeni sezonunda haftanın ilk yarışmacısı aslen Adanalı olan Cumali oldu. Mutfaktaki süre boyunca rakiplerine, "2,5 saat içinde yarışıyoruz. Bence konuşmak için konuşuyorsunuz" diyerek tepki gösteren Cumali, gerginliğin fitilini ateşledi. Özellikle çorbasının ekşi olduğunu iddia eden yarışmacılara, "Abartıyorsunuz" sözleriyle karşılık vermesi tartışmaları alevlendirdi.

CUMALİ'NİN BİLİNMEYENLERİ

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanmaya başlayan, İngiliz yapımı Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon programıdır. 2012 yılında Fox ekranlarına geçen yarışma, 2017 yılından itibaren TV8'de yayın hayatına devam etmektedir.