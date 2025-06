Yemekteyiz Merve kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Merve Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 23-27 Haziran haftasında yarışacak olan Merve Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Merve Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Öznur Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MERVE KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.