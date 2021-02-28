Yemeksepeti çöktü mü, Yemek Sepeti sorun mu var? Neden açılmıyor?

Ülkemizde önde gelen başarılı dijital pazarlama platformlarından olan Yemek Sepeti hakkında Yemeksepeti çöktü mü, Yemek Sepeti sorun mu var? Neden açılmıyor? sorularının yanıtları aranıyor.

Ekonomik olarak günden güne büyüyen yemeksepeti pandemi dönenimde oldukça sık tıklanan bir platform haline geldi. Sahibi ve CEO'su Nevzat Aydın tarafından yöentilen şirket müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyor.Pazarlama konusunda hayli gelişen şirket Bana Bi uygulaması ile değişik ürünleri de kapınıza kadar getiriyor.

YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

An itibari ile yemeksepeti'ne giriş yapıp siparişinizi verebilirsiniz. Yemeksepeti uygulaması da çalışıyor. Tek yapmanız gereken App store ve Play Store'a girip uygulamayı indirmek olacak. Uygulamayı indirdikten sonra istedğiniz menüyü yasak saatleri de dahil sipariş verebilir kapıda ödeme seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Yemeksepeti zaman zaman sorunla karşılaşsa da uygulamadaki hatalar hemen giderilmektedir.