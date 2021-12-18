Yemek siparişini götürürken minibüsün altından kaldı: 1 yaralı - Haberler
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Yemek siparişini götürürken minibüsün altından kaldı: 1 yaralı

Yemek siparişini götürürken minibüsün altından kaldı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yemek siparişi götürürken minibüsle çarpışan en motosikletli kurye ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yemek siparişi götürürken minibüsle çarpışan en motosikletli kurye ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi Cevizler kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, bir yemek firmasında kurye olduğu öğrenilen Emre Y.nin kullandığı 34 DUE 505 plakalı motosiklet kavşaktan döneceği sırada, aynı istikamette seyir halinde olan Fikret L.'nin kullandığı 67 TC 273 plakalı minibüse çarptı. Çarpışma sonucu yola savrulan Emre Y., minibüsün altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler Emre Y. için seferber olurken itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Vatandaşlar tarafından el birliğiyle minibüs kaldırılarak altından çıkarılan Emre Y. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emre Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yerindeki araçların yol kenarına alınmasıyla trafiğe açıldı. Bir yemek firmasında kurye olduğu öğrenilen Emre Y.'nin müşteriye ulaştırmak için taşıdığı paket kaza sonucu yola saçıldı.

Feci kaza kameralara yansıdı

Meydana gelen kaza yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kavşağa giriş yapmaya çalışan minibüse aynı istikamette seyir eden motosikletin çarptığı ve sürücüsünün minibüsün altında kaldığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca vatandaşların minibüsü kaldırıp yaralı motosiklet sürücüsünü çıkartmaya çalıştıkları anlarda kamera tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Yemek siparişini götürürken minibüsün altından kaldı: 1 yaralı

Yemek siparişini götürürken minibüsün altından kaldı: 1 yaralı

Yemek siparişini götürürken minibüsün altından kaldı: 1 yaralı

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