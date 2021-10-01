Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim

Hürriyet - Haberler | Magazin
Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim

Kendimize evlilikle ilgili konuşma yasağı getirdik.

Kendimize evlilikle ilgili konuşma yasağı getirdik. Biz anlaşamadığımız için anlaşarak boşandık...

Kendi çocuklarım için eşimle oturup kahvaltı da yaparım, yemek de yerim...

O çok iyi bir baba ama biz anlaşamıyoruz.

*Birçok şey yaşandı. Bu konuşma yasağını ben koydurdum. Maddeyi delme halinde 50 bin Dolar civarında bir bedel var.Size bugün sadece 'boşandım' onu söyleyebilirim...

Evden ayrılan o oldu. Ben yine aynı evdeyim. Aramızda bir mal mülk paylaşımı da olmadı. Parayı aldım da sustum durumu da yok. Zaten hiçbir zaman öyle bir kadın olmadım.

Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu...

Hürriyet - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı Seda Sayan Gülben Ergen Aleyna Tilki
Spor Muslera Fatih Terim Gökhan Töre Lionel Messi Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 12:08:29. #1.11#