Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim

Kendimize evlilikle ilgili konuşma yasağı getirdik. Biz anlaşamadığımız için anlaşarak boşandık...

Kendi çocuklarım için eşimle oturup kahvaltı da yaparım, yemek de yerim...

O çok iyi bir baba ama biz anlaşamıyoruz.

*Birçok şey yaşandı. Bu konuşma yasağını ben koydurdum. Maddeyi delme halinde 50 bin Dolar civarında bir bedel var.Size bugün sadece 'boşandım' onu söyleyebilirim...

Evden ayrılan o oldu. Ben yine aynı evdeyim. Aramızda bir mal mülk paylaşımı da olmadı. Parayı aldım da sustum durumu da yok. Zaten hiçbir zaman öyle bir kadın olmadım.

Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu...

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