Yeğenlerini kurşun yağmuruna tutan amca, yanlış kişiyi öldürdüğünü polisten öğrendi
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Yeğenlerini kurşun yağmuruna tutan amca, yanlış kişiyi öldürdüğünü polisten öğrendi

12.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:20

Sultanbeyli'de miras yüzünden iki yeğenini öldüren şüpheli amca adliyeye sevk edildi. Şüpheli Nusrettin Elitaş ifadesinde; yeğeni olan Seher Türk ve onun eşi Yusuf Türk'ü öldürmek istediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin Yusuf Türk yerine Seher Türk'ün kardeşi Emrah Elitaş'ı öldürdüğünü polislerden öğrendiği ortaya çıktı.

Sultanbeyli, Fatih Mahallesi Üstün sokakta dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Emrah Elitaş ile Seher Türk evlerinden çıkıp otomobillerine bindikleri sırada uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişlerdi.

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada cinayeti amcaları olan Nusrettin Elitaş tarafından işlendiğini tespit etmişti. Şüphelinin kaçarken görüntülerine ulaşan polis ekipleri dün akşam düzenledikleri operasyonla şüpheliyi mezarlıkta saklanırken gözaltına almıştı.

Yeğenlerini kurşun yağmuruna tutan amca, yanlış kişiyi öldürdüğünü polisten öğrendi

YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ POLİSLERDEN ÖĞRENDİ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Nusrettin Elitaş'ın işlediği cinayeti itiraf etti, ancak yanlış kişiyi öldürdüğünü polislerden öğrendiği ortaya çıktı. Şüphelinin miras yüzünden kavgalı olduğu yeğenlerinden Seher Türk'ün evinin önünde pusu kurduğu eşi Yusuf Türk'ü hazırladığı plan gereği telefonla arayarak tehdit ve hakaret ederek dışarı çıkmasını sağlamaya çalıştığı öğrenildi. Yusuf Türk'e "Erkeksen gel kozlarımızı paylaşalım" diyen şüphelinin hemen ardından yeğenlerini tanımadığı için evden çıkan iki kişiye bindikleri otomobilin içinde kurşun yağdırdığı tespit edildi. Şüphelinin yeğeni Seher Türk ile eşi Yusuf Türk'ü öldürdüğünü sanarak olay yerinden kaçtığı, ancak yanlışlıkla Emrah Elitaş'ı öldürdüğü tespit edildi.

Yeğenlerini kurşun yağmuruna tutan amca, yanlış kişiyi öldürdüğünü polisten öğrendi

MİRAS KAVGASI UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYORMUŞ

Polis yaptğı çalışmada Nusrettin Elitaş ve kardeşi Zeynel Abidin Elitaş'ın, uzun süredir babalarından kalan Muş Korkut'ta bulunan arsaları paylaşma yüzünden kavgalı olduğunu tespit etti. Bu kavgalar sonucu Seher Türk'ün amcasına karşı dava açtığı, açılan davalar yüzünden Nusrettin Elitaş'ın çocuklarının mallarına haciz geldiği öğrenildi. Ailesinden bu nedenle baskı gören Nusrettin Elitaş'ın bu nedenle cinayet planı yaptığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken "Neden öldürdünüz" sorusuna "Miras" yüzünden diye cevapladı.

Yeğenlerini kurşun yağmuruna tutan amca, yanlış kişiyi öldürdüğünü polisten öğrendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
SERKAN: amcalarımdan biri deden kalma tüm tarlalara el koydu diğer kardeşlerin ve babamın ekip biçmesine izin vermiyor hele halalrımı hiç saymıyor bile eline almış pompalıyı ali kıran başkesen sabrediyoruz bakalım nereye kadar malasef tarlalrdan henüz tapu geçmedi çünkü bazı köylüler tapu kadsturuyu köye sokmuyor cinayet huzursuzluk çıkar diye tapulu olsa mahkeme yolu olurdu en azından huzurlar bozumasın diye sabrediyoruz anadolu bu bağlamda patlamaya hazır dinamit gibi bu tarz olayların sayısı artar
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KİNG: En iyisi bütün mallarını satıcan parasıyla istediğini yapıcan geride birşey bırakmıcan ki böyle kavgalar böyle ölümler olmasın. . .
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OBAAAA: ABİMİZ CEZA HUKUKUNU İYİ BİLİYOR ANLAŞILAN
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