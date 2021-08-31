Yeditepe Üniversitesi özel mi, devlet mi?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2021-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonucu merak edilen konulardan biri Peki, Yeditepe Üniversitesi özel mi, oldu.

2021-YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından son dakika gelişmesi olarak açıklandı. Yeditepe Üniversitesine yerleşenler ise Yeditepe Üniversitesi hakkında Yeditepe Üniversitesi özel mi sorusunun yanıtını araştırdı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul'da eğitim veren, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK Vakfı) tarafından 4142 sayılı yasa ile 1996 yılında kurulan, Yükseköğretim Yasası çerçevesinde kamu tüzel kişiliği, mali ve idari özerkliği olan bir vakıf üniversitesidir. Kurucusu Bedrettin Dalan'dır. Atatürkçü düşüncelerin ışığında, onun ilke ve inkılaplarına tam bağlı laik, çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi, temel kültür konularına ve teknolojiye hakim, dünya kültürüne erişmiş, özbenliğini güçlendirmiş gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yeditepe Üniversitesi, çağdaş eğitim program ve uygulamalarıyla bilgi çağına dönük bir eğitim yapmaktadır.