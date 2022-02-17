Yedisu Kaymakamı Kaya'dan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ziyaret

Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaya, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Murat Döner ile Kaşıklı, Yağmurpınar ve Şenköy köylerinde yaşayan engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Kaya, vatandaşların derdiyle dertlendiklerini, haliyle hemhal olduklarını ifade ederek, "Yüreği muhabbet dolu Yedisulu hemşehrilerime misafirperverlikleri ve sıcak ilgilileri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaya, ziyaretlerinde çocuklara da oyuncak hediye etti.