Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
Haberler » Güncel » Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - Haber

Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezlerinin başında yer alan Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

27.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:40
Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

'ın kış turizmi merkezlerinin başında yer alan Yedikuyular 'ne mevsimin ilk karı yağdı.


Kahramanmaraş zirvesinde yer alan bölge, bin 850 ile iki bin 44 metre arasında bulunuyor. Bölgeye geçen kış mevsiminde ilk kar 26 Ekim'de yağarken, bugün yağan kar ile bölge adeta beyaza büründü.


Bölgeye yağan kar sonrası ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hazır beklediği ve olası yol kapanmalarına karşı tedbir aldıkları öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et