Yediemin ne demek? Yediemin anlamı ne?

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YEDİEMİN NE DEMEK?

Yediemin: Birden çok kimse arasında hukuksal durumu çekişmeli olan bir malın, çekişme sonuçlanıncaya değin emanet olarak bırakıldığı kişi.

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