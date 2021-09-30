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Yediemin ne demek? Yediemin anlamı ne?

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Yediemin ne demek? Yediemin anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Yediemin, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Yediemin ne demek? Yediemin anlamı ne? İşte, Yediemin kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Yediemin kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Yediemin anlamı ne? Yediemin ne demek? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

YEDİEMİN NE DEMEK?

Yediemin: Birden çok kimse arasında hukuksal durumu çekişmeli olan bir malın, çekişme sonuçlanıncaya değin emanet olarak bırakıldığı kişi.

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