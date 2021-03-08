YEDAM, 50 kişiye danışmanlık hizmeti sunuyor
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YEDAM, 50 kişiye danışmanlık hizmeti sunuyor

08.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:53
YEDAM, 50 kişiye danışmanlık hizmeti sunuyor

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin, kurumun danışmanlık merkezinin, 50 kişiye danışmanlık hizmeti verdiğini ifade etti.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin, kurumun danışmanlık merkezinin, 50 kişiye danışmanlık hizmeti verdiğini ifade etti.

Yeşilay'ın çalışmaları hakkında Vali Ali Çelik'e bilgiler veren Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin, "Varlığınızı ve desteğinizi daima hissediyoruz, teşekkür ederiz" dedi.

Tütün, alkol, madde, teknoloji bağımlılarına ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği verilen Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) faaliyetlerini de anlatan Çetin, Kütahya'da 50 kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini, 310 kişiyle görüşme yapıldığını söyledi.

Yeşilay'ın en önemli kurumlardan biri olduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi.

Ziyarette; Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin'e Yeşilay Kütahya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu, yönetim kurulu üyeleri Nimet Demircan, Mehmet Akif Kurşun, Alihan Akkoç ile Engin Aykaç eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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