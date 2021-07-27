YDS sınavı ne zaman? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ne zaman? Yabancı Dil 2021 Yılı YDS/2 Sınavı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavı YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ile ilgili başvuru ve sınav tarihi merak edilmekte. Peki, YDS sınavı ne zaman? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ne zaman? Yabancı Dil 2021 Yılı YDS/2 Sınavı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulandığı YDS, ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini almıştır. Senede 3 kez yapılan YDS sınavı son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların arasında yer almakta.

YDS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YDS başvuruları 20-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) 10 Ekim'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek. ÖSYM sınav sonuçlarını da değerlendirme işleminin ardından 2 Kasım'da adayların erişimine açması bekliyor.

YDS SINAVI NE ZAMAN?

YDS Sonbahar 10 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Yine ÖSYM takvimine göre bu sınavın sonuçları ise 2 Kasım 2021 tarihinde açıklanmış olacak.

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