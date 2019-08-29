YDS sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM 2019-YDS/2 sınav giriş belgesi

29.08.2019 15:46

ÖSYM, 8 Eylül'de yapılacak YDS 2 sınav giriş belgesini yayımladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine aşağıdaki bağlantıdan T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

8 Eylül 2019'da yapılacak YDS/2 saati 10.15. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

YDS NEDİR?

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.