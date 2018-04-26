Yazlık Ilıcaya 5 Yeni Özel Aile Odası Yapımı Devam Ediyor

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş'in prestij projem dediği ve yapıldığı günden itibaren hem Kocaelililerin, hem de şehir dışından gelen insanların yoğun ilgisine sahne olan Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıca Tesisleri, gelen yoğun talebi karşılamak adına, yeni aile odaları yapımına başladı. Bu kapsamda tesisler yanında bulunan ek binanın özel aile odaları olarak düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

5 AİLE ODASI YAPILACAK

Başkan Ellibeş yapımına başlanan yeni aile odasının çalışmalarını yerinde incelemek için Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıca Tesisleri'ne de bir ziyarette bulundu. Yapılan plan dahilinde ek binada bulunan alanda, 1 erkek masaj odası, 1 bayan masaj odası, 1 kese odası, oda içerisinde de sauna, jakuzi ve dinlenme odaları bulunacak. Çalışma kapsamında vatandaşlar için dizayn edilen 5 yeni özel aile odası yapılmış olacak.

ÖZEL AİLE ODALARI ILICA'YA YAKIŞACAK

Yapılacak olan aile odaları alanında incelemelerde bulunan Başkan Ellibeş yaptığı açıklamada, "Gölcük Belediyesi olarak prestij projem olarak gördüğüm Yazlık Ilıca Tesisleri'ni yaparken kafamızda, tüm Türkiye, hatta Dünya vatandaşlarına hizmet etmesi fikri vardı. Bu düşünce ile yola çıktık. Geldiğimiz noktada ilgi beklenenin üzerinde gelişti. Açıldığı ilk günden itibaren takriben 130 bin misafiri ağırladığımız bu tesisimizde yeni bir düzenleme yapıyoruz. Bu bizim halkımıza hediyemizdir. Ilıcamıza yoğun talepler dolayısı ile 5 tane daha yeni özel aile odası yapılmasına karar verdik. Her aile odamızın içerisinde özel jakuzi, sauna, hamam, mini buzdolabı ve televizyon dahil olmak üzere dinlenme odasından ibaret özel aile odası yaptık. Çalışmalar hızla devam ediyor. 10 gün içerisinde hizmete girecek özel aile odalarımızdan faydalanmak isteyenlere güzel bir imkanı sunmuş olduk. Kentimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm vatandaşlarımızı Yazlık Ilıca'ya bekliyoruz" dedi.