Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangına havadan müdahale ediliyor
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Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangına havadan müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Yangın söndürme helikopterinin yanan bölgeye gidişi (Helikopter içi) Yangın söndürme helikopterinin göletten su alması (Helikopter içi) ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda devam eden yangına havadan müdahale ediliyor.

Yangın söndürme helikopterinin yanan bölgeye gidişi (Helikopter içi)

Yangın söndürme helikopterinin göletten su alması (Helikopter içi)

ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda devam eden yangına havadan müdahale ediliyor.

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangına havadan müdahale ediliyor
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangına havadan müdahale ediliyor
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangına havadan müdahale ediliyor
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangına havadan müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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