Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangına havadan müdahale ediliyor
Yangın söndürme helikopterinin yanan bölgeye gidişi (Helikopter içi) Yangın söndürme helikopterinin göletten su alması (Helikopter içi) ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda devam eden yangına havadan müdahale ediliyor.
Yangın söndürme helikopterinin yanan bölgeye gidişi (Helikopter içi)
Yangın söndürme helikopterinin göletten su alması (Helikopter içi)
ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda devam eden yangına havadan müdahale ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen