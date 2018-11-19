Yazıcıoğlu'nun Koruması Murat Tekin Ak Partiden Aday Adayı Oldu

BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın koruması Murat Tekin, Ak Partiden Tercan Belediye başkanlığına aday adayı oldu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde doğan Murat Tekin, ilk ve orta öğrenimini ilçesinde tamamladıktan sonra Erzurum Polis okulundan mezun olarak ilk görev yeri Gaziantep'e gitti. Ardından Erzurum il Emniyet Müdürlüğü TEM şube de görevliyken BBP merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun çağrısıyla 2005 yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması oldu.

2009 yılında Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından TBMM ve Koruma daire başkanlıklarında görev yapan Murat Tekin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ak Parti Tercan belediye başkan aday adayı oldu.

Murat Tekin merhum Yazıcıoğlu'nun bindiği helikopterde yer olmadığı için karayolu ile yola devam etmek durumunda kalmıştı. - ERZURUM