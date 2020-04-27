Yazdığım hikayelerin birinde oynamak isterim Hatice Şendil, Türsak Youtube Kanalı'nda yayınlanan Senaryo Sohbetleri programına konuk oldu.

Evde nasıl zaman geçirdiğine dair de konuşan Hatice Şendil, evde kaldığı süreçte yazdığı ve en büyük hayalinin bir gün kendi yazdığı hikayelerinden birinde rol almak olduğunu söyledi.





Bir kırılma yaşıyoruz

Korona sürecini en yakın zamanda umutlu bir şekilde geçirip atlatmayı umduğunu ifade eden Şendil, "Kayıplarımıza çok üzülüyoruz. Ama umut da var evde kalıyoruz kendimizi koruyoruz. Aslında evrenin bize anlatmak istediğini duymaya çalışıyoruz çünkü uzun zamandır duymadık. Bence aynı zamanda bir kırılma da yaşıyoruz. Evren bize kendi gücünü bu kadar yakından hissettiriyor diye düşünüyorum."dedi.

Yazmayı çok seviyorum





Yazmayı çok sevdiğini söyleyen oyuncu; " Bir oyuncunun sanatın farklı dallarıyla iç içe olmasını çok seviyorum. Bir taraftan çok yönlülük getiriyor. Diğer taraftan da arayıp bulamadığımız, unuttuğumuz bazı duygularla da bağ kurmamızı sağlıyor. Benim için yazmak da onlardan bir tanesi. Bu günün birinde bir senaryoya mı dönüşüyor, yoksa bir kitaba mı dönüşür ya da kağıtlar üzerinde kalır, hayata geçmez ve sadece bana mı özel kalır bilmiyorum. Ama eğer yapabilirsem yazdığım hikayelerin birinde oynamak en büyük hayallerimden bir tanesi. Dilerim gerçekleşir. Yazmak aslında bir oyuncuya en yakın olan duygularını öğrenmek ve betimlemek açısından en temel durum diye düşünüyorum.