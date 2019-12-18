Yazar Rasim Özdenören, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Yazar Rasim Özdenören, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yazar Rasim Özdenören, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:04
Yazar Rasim Özdenören, AA'nın

Yazar , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özdenören, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde 'ün "Zirvedeki yollar açıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Özdenören, "Sanat değeri olarak çok estetik bir fotoğraf." dedi.

"Yaşam" kategorisinde, Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafını beğenen yazar, fotoğrafın çok doğal olduğunu söyledi.

Özdenören, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında ABD'li oyuncu Tobin Heath ile rakibi Marion Torrent'in mücadelesini gösteren "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğrafı oyladı.

Kaynak: AA
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