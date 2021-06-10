Yaz tatilinin ardından başlıyor! Ünlü şovmen Okan Bayülgen Haber Global'le anlaştı
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Yaz tatilinin ardından başlıyor! Ünlü şovmen Okan Bayülgen Haber Global'le anlaştı

Yaz tatilinin ardından başlıyor! Ünlü şovmen Okan Bayülgen Haber Global'le anlaştı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

TV100 ekranlarında Nokta adlı programı sunan Okan Bayülgen'in yeni adresi belli oldu. Bayülgen, yaz aylarının ardından Haber Global ekranlarında olacak.

Ekranların sevilen isimleri arasında yer alan Okan Bayülgen'in TV100'ün ardından ekranlara geleceği yeni kanal belli oldu.

Her salı saat 21:30'da Okan Bayülgen ile Nokta programını sunan Bayülgen, Haber Global ile anlaştı. Okan Bayülgen'in Haber Global'de programlarına yaz tatilinin ardından Ağustos ayında başlayacağı öğrenildi.

Yaz tatilinin ardından başlıyor! Ünlü şovmen Okan Bayülgen Haber Global'le anlaştı

OKAN BAYÜLGEN KİMDİR?

Bayülgen'in Haber Global'la anlaşmasının ardından kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Kaan Okan Bayülgen, ya da bilinen adıyla Okan Bayülgen (Doğum Tarihi: 23 Mart 1964, Cihangir, İstanbul), Türk gösteri adamı, oyuncu, tiyatro ve klip yönetmeni, yapımcı, seslendirme sanatçısı ve fotoğrafçıdır.

KENDİNE ÖZGÜ TARZ YARATTI

Televizyon hayatına Satel TV'de klipler sunarak başlayan Bayülgen, ATV ekranlarında gece yarısında yayına başlayan Gece Kuşu adlı farklı programı ile adını duyurdu. Gece Kuşu'nun ardından Late Night Show tarzını 100 gece boyunca Televizyon Çocuğu ile devam ettirdi.

Yaz tatilinin ardından başlıyor! Ünlü şovmen Okan Bayülgen Haber Global'le anlaştı

Gecenin bir saatinde sessiz sedasız yayına başladığında amaçladığı şey, izleyici ve sunucu arasındaki yapmacık samimiyetle örülü ilişkiyi yok etmekti. Agresif tavırları ve ilk "uçurmaları" başlarda kamuoyunun sesini kısma yönünde hayli totaliter bir tavır olarak görülse de asıl eylem bu düzeni kuranlara karşıydı.

ROLÜ NEDENİYLE BACAĞINDAN VURULDU

Program ekibi olarak ATV ile yollarını ayırdıktan sonra iki yıla yakın ekranlardan uzak kalan Bayülgen bu ara içerisinde 1997 yılında bacağından vuruldu; saldırganı Murat Çakmak, Bayülgen`in oynadığı İstanbul Kanatlarımın Altında filminde Osmanlı`ya hakaret ettiğini düşündüğünden dolayı bacağından vurduğunu söyledi.

ZAGA PROGRAMIYLA ZİRVE YAPTI

Ayrıca, bu ara içerisinde ATV`de sadece 13 bölüm süren Utanmaz Adam dizisinde rol almıştır. Bu aradan sonra Kanal D'de sunduğu Zaga ile geri döndü. Sürekli değişen ekipler, skeçler, jenerikler, dekor, orkestra ve farklı program anlayışı, canlı telefon bağlantıları, içinde barındırdığı beklenmedik tuhaflıkları ve Medya Arkası ile kısa bir dönemin haricinde Cumartesi geceleri yayınlanan Zaga, Türk televizyon hayatındaki uzun soluklu ve yeni bir anlayışın ürünü özgün bir program olarak kendine kemik bir izleyici kitlesi oluşturmuştur.

- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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