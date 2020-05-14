Yaz tatili tavsiyesi: Tatilde okunacak 5 kitap Tatiliniz keyifli bir hale getirmek için hazırlıklarınızı yaparken yanınıza özel kitaplar almayı unutmayın. Tatil keyfinizde siz eşlik edecek kitaplarla zamanı değerlendirecek ve keyifli anlar yaşayacaksınız.

Güneş gözlüğü, hamak, sandalet, şort ve rahat kıyafetlerinizi tatil bavulunca yerleştirdiniz. Peki, kitaplar İşte tatil bavulunuzda olması gereken özel kitaplar.

1.SİMYACI/ PAULO COELHO

Paulo Coelho'nun 1988'de yayımladığı kitap, yayınlandığı günden bugüne birçok dile çevrilmiş ve dünyanın birçok yerinde okuyucu ile buluşmuştur. Kitapta, İspanya'da yaşayan ve yeni şeyler keşfetmeyi seven çoban Santiaogo'nun Mısır'da hazine aramak için çıktığı yolculuk anlatılıyor. Kitabı okurken kendinizi roman kahramanının yerine koyacak, hayatınıza yön verici fikirler edineceksiniz.

2.MASUMİYET MÜZESİ/ ORHAN PAMUK

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un kaleminden çıkan Masumiyet Müzesi, sevdiği kıza ait olan her şeyi müze haline getiren Kemal'in aşkı anlatıyor. Günümüzde böyle aşk kaldı mı, sorusunu akıllara getiren kitabı okuduktan sonra Beyoğlu'nda yer alan Masumiyet Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

3.ASİ KIZLARA UYKUDAN ÖNCE HİKAYELER/ ELENA FAVİLLİ, FRANCESCA CAVALLO

Kitapta yaşamları, duruşları ve karakterleri ile gelecek ensilerle örnek olacak kadınlar anlatılıyor. tarihe iz bırakmış bu kadınların yaşanmışlıklarına tanık olan genç, yaşlı, kadın, erkek, herkes hayata karşı farlı bir bakış açısı edinecek.

4. FARELER VE İNSANLAR/ JOHN STEINBECK

Nobel ödüllü yazar John Steinbeck'in önemli eserlerinden olan Fareler ve İnsanlar'da biri saf iki çiftçinin çiftlik kurma hayalleri anlatılıyor. MEB'in 100 Temel Eser dizisinde de yer alan eserin sinema filmi de var.

5. İLBER ORTAYLI SEYAHATNAMESİ/ İLBER ORTAYLI

Ülkemizin en önemli tarihçilerinden İlber Ortaylı, aynı zamanda 50 yıldır gezen bir seyyah. 2017'de yayımlanan Seyehatname eseri, profesörün seyyah yönün ortaya koyması ve dünyada gezdiği yerleri anlatması ile önemli bir eserdir. Bu kitabı okuduğunuzda bir sonraki tatil noktanız için karar vermiş olacaksınız.