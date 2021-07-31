Yaz sıcakları yemeniye ilgiyi arttırdı

Yaz sıcaklarının etkili olmasının ardından ayakta terleme, koku ya da yanma yapmayan yemeniye ilgi artmaya başladı.

Yaz sıcaklarının etkili olmasının ardından ayakta terleme, koku ya da yanma yapmayan yemeniye ilgi artmaya başladı. Yemeniciler, yoğun talepten memnun olduklarını dile getirdi.

Bilinen tarihiyle 600 yıllık tarihi bulunan yemeni, yaz sıcaklarının etkili olmasının ardından yoğun ilgi görmeye başladı. Anadolu'nun birçok şehrinde yapıldığı gibi Gaziantep'te üretimi yapılan yemeni, hayvan derisinden, tamamıyla el işçiliğiyle üretiliyor. Ayakta koku, ter ya da yanma gibi herhangi bir soruna neden olmayan yemeni, yaz aylarının vazgeçilmez ayakkabısı olmaya devam ediyor. Vatandaşların yemeniye ilgi göstermesinin ardından yemeni üreticileri, yaşanan yoğunluktan duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

"Yoğun geçen bir sezonumuz var"

Bakırcılar Çarşısı esnaflarından olan yemeni ustası Ahmet Pektaş, yaz sıcaklarından dolayı pandemiye rağmen yoğun bir sezon geçirdiklerini belirterek, " Pandemi nedeniyle genel olarak işlerde durgunluklar vardı. Bir dönemde kapalı kaldığımız için çalışamamıştık ama normalleşmeyle birlikte sektörümüzde hareketlenmeler başladı. Şimdi de güzel bir şekilde ilerliyor. Yoğun geçen bir sezonumuz var. Şuanda satışlarımız güzel bir şekilde oluyor. Yemeni, deriden yapılan bir ayak giysisidir. Tamamıyla doğal bir üründür. Yemeninin tabanını manda gönünden, yüz kısmını da dana ve keçi derisinden yapıyoruz. Bilinen tarihiyle 600 yıllık bir geçmişi olduğu söyleniyor ve 600 yıldan daha eski bir ayakkabı türü olduğu da söyleniyor" dedi.

"Yemeni sıcak havaların ayakkabısı olduğu için talep arttı"

Yemeninin özellikleri hakkında bilgiler veren Pektaş, yemeninin yaz ayakkabısı olduğu için taleplerin arttığını dile getirerek, "Yemeni sıcak havaların ayakkabısı olduğu için talep arttı. Sıcak havalarda ayaklarda ter, koku ve yanma yapmadığı için daha çok yaz aylarından talep görüyor. Bu yıl pandemi döneminde etkilenmemize rağmen şuanda işlerimiz güzel gidiyor. Talep durumu da satış durumu da güzel gidiyor. 80 ila 130 TL arasından fiyatlarımız var. Yemenin modeline, işçiliğine ve kullanılan deriye göre fiyat farkları oluşuyor. Yemeni kesinlikle ter yapmaz, ayakta koku yapmaz bu nedenlerden dolayı çocuk büyük her yaştan herkese yemeniyi tavsiye ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı