Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Hamdi Alkan'ın 21 yaşındaki kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek sahil kenarında süper mini şortuyla poz verdi.

Eğitimi için yurt dışında yaşayan ve her anını sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Alkan, cüretkar pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Tatil sezonunu açan Alkan son olarak mini şortlu ve derin sırt dekolteli kıyafetiyle poz verdi. Sahil kenarında verdiği pozu "Yaz geliyor" notuyla Instagram hesabından paylaşan 21 yaşındaki Alkan'a yorum ve beğeni yağdı. İşte Zeynep Alkan'ın tatil pozu: