Yaz geri dönüyor! İstanbul'da 17 dereceye kadar düşen sıcaklık hafta sonu 26 dereceye kadar çıkacak

İSTANBUL (Haberler.com) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçtiğimiz çarşamba günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceği, bununla birlikte yağışların etkili olacağı belirtilmişti. Birkaç gündür yaşanan sıcaklık düşüşü ve yer yer etkili olan sağanak yağış sonbaharın ciddi şekilde hissedilmesine neden oldu.

YAĞIŞLAR YALNIZCA KARADENİZ BÖLGESİ'NDE

Tahminlere göre bugünden itibaren yağışlar etkisini kaybederken hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. İstanbul'da dün 17 dereceye kadar düşen sıcaklık hafta sonu 26 derece seviyelerine ulaşacak. Cumartesi ve pazar günü yağışlar sadece Karadeniz Bölgesi'nde birkaç şehirde görülecek.

SICAKLIKLAR ARTIŞA GEÇİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı bölgelerden başlayarak artacağı, Pazartesi gününden itibaren kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

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