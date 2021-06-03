Yaz geldi, bacak kabusumuz başladı (Demet Özdemir)

Kırmızı mayo, siyah ceket içinde çok daha güzel olurdu.

Kırmızı mayo, siyah ceket içinde çok daha güzel olurdu.

Şorta gelecek olursak, bu boyu sadece çok uzun ve ince bacaklıların giymesi gerek. Hele baldırlarınız kalınsa şorttan tamamen uzak durmanız daha doğru olur.

Artık görmekten sıkıldığımız Balenciaga'lar da çok alakasız kalmış. Baştan aşağı hepsi birbirinden rol çalan bir stil ve bütün olarak hiç güzel görünmüyor maalesef.

Kaynak: Hürriyet