Yaylaşehir'de 3 Bin Villa Karşılığı Yükleniciye Kalacak Alanlar

Teklife göre proje alanındaki 3 Bin adet villa, şartnameye uygun olarak anahtar teslimi esasına göre teslim edilirse proje alanında geriye kalan çok katlı ve villa konut alanları, ticari alanlar, sosyal kültürel tesislerden özel üniversite alanına kadar bir çok yer yüklenici firmaya kalabilecek. Yapılan duyuruda ilgili şartları taşıyan firmaların 29 Ocak 2019 tarihine kadar istenilen belgelerle Birlik Yönetim Merkezine başvuru yapması isteniyor.

Ankara 'da hayata geçirilecek olan Yaylaşehir projesi için projenin yönetim birimi olan Başkent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği'nden teklif şartnamesi yayınlandı. Projenin eş zamanlı ve bütüncül olduğu vurgulanan açıklamada kat karşılığı modele göre yaptırılması planlandığı belirtildi. Birlik Yönetimi tarafından yapılan açıklamada projede yer alan 3Bin adet villanın anahtar teslimi esasına göre teslim edilmesi ile geriye kalan alanların yükleniciye kalacağı ifade edildi.ANAHTAR TESLİMİ YANISIRA İLERİ KABA TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLEBİLECEKBirlik Yönetimi ileri kaba ve firma tarafından önerilebilecek teslim şekillerine de açık olduklarını vurguladı. Ankara Gölbaşı ilçesinde inşa edilecek olan Yaylaşehir Projesi özel proje alanı olan İmrahor Vadisindeki Boğaz Projesine komşu konumda bulunuyor. Proje alanında iz yol yapım çalışmaları da tamamlanmış durumda.