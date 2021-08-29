Son dakika haber | Yayladaki evde çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haber | Yayladaki evde çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber | Yayladaki evde çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Sakarya'nın Akyazı ilçesi Keremali Yaylası'nda bir evde yangın çıktı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Keremali Yaylası'nda bir evde yangın çıktı. Alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Akyazı ilçesi Keremali Yaylası'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet H.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi Güzlek Mahalle Muhtarlığı ve vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin ormana sıçramaması için seferber olan itfaiye erlerine SAKTİM ekipleri de destek verdi. Ekipler, vatandaşların da desteği ile yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Evin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Son dakika haber | Yayladaki evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber | Yayladaki evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber | Yayladaki evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber | Yayladaki evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber | Yayladaki evde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım

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