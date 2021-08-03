Yayladağı'nda Şakşak Göleti ve Sulama Projesi'nin temeli atıldı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Şakşak Göleti ve Sulama Projesi temel atma töreni düzenlendi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Şakşak Göleti ve Sulama Projesi temel atma töreni düzenlendi.
AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, törende yaptığı konuşmada, projeyle çiftçinin ürünlerinde verimin artacağını söyledi.
Törene, Yayladağı Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, AK Parti Hatay milletvekilleri Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, DSİ Hatay Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan