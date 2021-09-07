Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe göreve başladı
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Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe göreve başladı

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe göreve başladı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yayladağı Kaymakamlığı'na atanan Ömer Faruk Gökçe, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yayladağı Kaymakamlığı'na atanan Ömer Faruk Gökçe, görevine başladı.

Hükümet konağı önünde kurum amirlerince karşılanan Gökçe, ardından Devrent Mesire Alanı'nda Yayladağı Belediyesi tarafından organize edilen tanışma toplantısına katıldı.

Kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla tanışan Gökçe, ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da konuşmasında Gökçe'ye görevinde başarılar diledi.

Toplantıya Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Umut Şahin ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe göreve başladı
Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe göreve başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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