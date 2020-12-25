Yaylada mahsur kalanların yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapanırken, kronik hastalığı olan kadın 3 saatlik çalışmanın sonucunda yayladan ilçe merkezine indirildi.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapanırken, kronik hastalığı olan kadın 3 saatlik çalışmanın sonucunda yayladan ilçe merkezine indirildi.

Rize'de yüksek kesimlerde kar hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Merkez'de 2, Ardeşen'de 3, Çamlıhemşin'de 7, Çayeli'nde 8, İkizdere'de 20 olmak üzere toplamda 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize'nin Çayeli ilçesi Derecik Köyü yaylasında kar yağışının yolları ulaşıma kapatmasıyla mahsur kalan ve kronik hastalığı bulunan 90 yaşındaki Meyrem Çelik, Rize İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yolun açılmasıyla kurtarıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı