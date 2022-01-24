Yaylada mahsur kalan çobanlar Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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Yaylada mahsur kalan çobanlar Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı

Yaylada mahsur kalan çobanlar Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 çoban ve 500 küçük baş hayvan İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

ÇAYELİ, RİZE (İHA) - Rize'de kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 çoban ve 500 küçük baş hayvan İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Yoğun kar yığışı Doğru Karadeniz Bölgesi'nde ekili olurken Rize'nin de yüksek kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çayeli ilçesine 46 kilometre uzaklıktaki Zargistal Yaylası'nda küçükbaş hayvanlarını bulunduran Ahmet Erdem, Ufuk Erdem, Ayhan Erdem isimli 3 kardeş kar yağışı nedeniyle günlerdir yolları kapalı olduğu için zor anlar yaşadı. İhbarı alan Rize Özel İdare ekipleri 3 çobanı kurtarmak için işe koyularak 46 kilometrelik yolda kar temizleme çalışması yaptı. Saatlerce süren yol temizleme çalışmasının ardından bölgeye ulaşabilen Özel İdare ekipleri 3 çoban ve 500 adet küçükbaş hayvanı donmaktan kurtardı. - RİZE

Yaylada mahsur kalan çobanlar Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı

Yaylada mahsur kalan çobanlar Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karadeniz Bölgesi, Çayeli, Rize, kar, 3. Sayfa, Haber

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