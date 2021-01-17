Yaylada mahsur kalan 8 kişi, iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı (2)

2 KİŞİ DAHA KURTARILDI Sakarya'nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sınırlarında bulunan İnönü Yaylası'nda yayla evlerinde kalan 2 kişi daha kurtarıldı.