Yaylada mahsur kalan 8 kişi, iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı (2)
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Yaylada mahsur kalan 8 kişi, iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı (2)

17.01.2021 17:20 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:49
Yaylada mahsur kalan 8 kişi, iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı (2)

2 KİŞİ DAHA KURTARILDI Sakarya'nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sınırlarında bulunan İnönü Yaylası'nda yayla evlerinde kalan 2 kişi daha kurtarıldı.

2 KİŞİ DAHA KURTARILDI 

Sakarya'nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sınırlarında bulunan İnönü Yaylası'nda yayla evlerinde kalan 2 kişi daha kurtarıldı. Evlerinin önünde bulunan araçlarının karla kaplanması sonucu mahsur kalan 2 kişi yolun açılması sonucu kurtarıldı. Yaylaya çıkan yol iş makineleriyle açılarak araçların ilerlemesi sağlandı. 

 


Yaylada mahsur kalan 8 kişi, iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı (2)
Yaylada mahsur kalan 8 kişi, iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı (2)
Yaylada mahsur kalan 8 kişi, iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı (2)
Yaylada mahsur kalan 8 kişi, iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı (2)
Yaylada mahsur kalan 8 kişi, iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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