Yaylada mahsur kalan 8 kişi, iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı (2)
17.01.2021 17:20 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:49
2 KİŞİ DAHA KURTARILDI Sakarya'nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sınırlarında bulunan İnönü Yaylası'nda yayla evlerinde kalan 2 kişi daha kurtarıldı.
2 KİŞİ DAHA KURTARILDI
Sakarya'nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sınırlarında bulunan İnönü Yaylası'nda yayla evlerinde kalan 2 kişi daha kurtarıldı. Evlerinin önünde bulunan araçlarının karla kaplanması sonucu mahsur kalan 2 kişi yolun açılması sonucu kurtarıldı. Yaylaya çıkan yol iş makineleriyle açılarak araçların ilerlemesi sağlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR